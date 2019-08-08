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Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев

Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Сторонники экс-президента Кыргызстана удерживают шестерых спецназовцев.

В резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после двух попыток штурма остаются шесть бойцов сил спецназначения.

Об этом сообщает DW.

"По словам депутата Асель Кодурановой, местные жители готовы отпустить правоохранителей утром, однако категорически отказываются это сделать до выполнения своих требований. В частности, они требуют заново подключить электричество в селе Кой-Таш, а также восстановить телефонную связь и интернет, которые были отключены перед штурмом дома Атамбаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназ ночью вновь попытался взять штурмом резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Сюда прибыли около 500 сотрудников правоохранительных органов. Сторонники бывшего главы государства заблокировали подъезд к резиденции и забросали силовиков камнями и палками. По разным данным, дом Атамбаева защищают от нескольких сотен до двух тысяч человек.

Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана

Во время штурма, по данным минздрава Кыргызстана, были ранены не менее 43 человек, один человек погиб.

Как сообщалось ранее, спецназ в среду вечером начал операцию по задержанию Атамбаева, применяя при этом резиновые пули. Министерство внутренних дел Кыргызстана уже трижды вызывало экс-президента на допросы, но он проигнорировал эти вызовы. Атамбаев проходит свидетелем по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ранее парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента.

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Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Штурм.
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