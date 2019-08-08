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Пакистан выдворил посла Индии и отозвал своего посла

Пакистан выдворил посла Индии и отозвал своего посла
05:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Ситуация вокруг Кашмира обострилась - Пакистан выдворил посла Индии.

Новое обострение конфликта между Индией и Пакистаном набирает обороты. В среду, 7 августа, правительство в Исламабаде сообщил, что выдворил из страны индийского посла. В то же время Пакистан отзывает своего посла из Нью-Дели. Кроме того, в пакистанском правительстве сообщили, что приостановят двустороннюю торговлю с Индией и пересмотрено некоторые двусторонние торговые соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Давний конфликт между двумя странами обострился после того, как 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который прописан в конституции Индии. Правящая партия индийского премьера Нарендры Моди отмечала, что особый статус Кашмира препятствует его интеграции в страну. Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными" и объявил о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с действиями индийской стороны. Отмена статуса штата Джамму и Кашмир раздается вызвало критику частично и в самой Индии.

В пакистанской армии на следующий день после решения индийского правительства заявили, что стоят на стороне жителей Кашмира и будут "до конца поддерживать их справедливую борьбу".

Индия отменила автономию Кашмира и привела армию в боевую готовность

Кашмир — единственный штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся с помощью насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.В ответ на это индийские власти постоянно жестко подавляет любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, большинство из которых — мирные жители. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводила к войнам между Пакистаном и Индией.

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Индия, Пакистан, Кашмир.
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