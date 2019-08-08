В Тайване зафиксировали очередное землетрясение

Новости мира:За последнюю неделю это уже третье землетрясение.

Вблизи Тайваня рано утром в четверг произошло землетрясение, толчки ощущались даже в столице.

Об этом, со ссылкой на данные Центра слежения за землетрясениями Китая, сообщает Xinhua.

Отмечается, что сила землетрясения составила 6,4 балла, а эпицентр находился в океане восточнее Тайваня на глубине 30 км.

"В Тайбэе здания качались около 10 секунд. Информации о пострадавших пока не поступало", - пишет Xinhua.

Землетрясение произошло утром в 5:28, когда многие жители островного государства еще спали.

Как сообщалось, во вторник на Тайване с разницей в 12 минут произошло два землетрясения силой 4,9 и 4,5 балла. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.