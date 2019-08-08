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Жээнбеков: Бывший президент Киргизии жестко нарушил Конституцию странны

Жээнбеков: Бывший президент Киргизии жестко нарушил Конституцию странны
11:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Алмазбек Атамбаев оказав сильное вооруженное сопротивление грубо нарушил Конституцию и законы Киргизии.

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо нарушил законы и конституцию страны, оказав вооруженное сопротивление властям, заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны.

"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии", - заявил Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что Киргизия является правовым государством. "Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - отметил Жээнбеков, слова которого приводит его пресс-служба.

Обращаясь к членам Совета безопасности, Жээнбеков заявил о необходимости "исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии, на заседании Совбеза руководители МВД, Госкомитета нацбезопасности и Генпрокуратуры представили информацию по сложившейся ситуации, по итогам заседания было принято соответствующее решение.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать Атамбаева не удалось, в ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В ночь на четверг Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.

Атамбаев заявил, что "ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами, (...) но было применено боевое оружие".

"К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле, я несколько раз предлагал дать письменные показания, ответить на вопросы через СМИ, но нам было в этом отказано, (...) я и сейчас готов ответить на все вопросы, к примеру, по делу Батукаева (криминальный авторитет, незаконно освобожденный из заключения в апреле 2013 года - ИФ), там нет ни капли моего участия", - сказал экс-президент.

Он призвал власти "одуматься" и войти "в правовое поле" и "не стрелять в свой народ".

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

Спецназ отошел от резиденции экс-президента Киргизии

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

В четверг парламент Киргизии планирует провести внеочередное заседание в связи с ситуацией в селе Кой-Таш. В ходе заседания депутаты заслушают информацию правоохранительных органов по ситуации с Атамбаев.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Задержание.
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