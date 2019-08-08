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Спецназ отошел от резиденции экс-президента Киргизии

Спецназ отошел от резиденции экс-президента Киргизии
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Силовики хотят добиться освобождения спецназовцов, которые попытались задержать бывшего президента Киргизии.

Правоохранители покинули село Кой-Таш - таким образом они намерены добиться освобождения шестерых спецназовцев, которых удерживают в доме Атамбаева.

Об этом сообщает DW.

“Все сотрудники правоохранительных органов уехали из села Кой-Таш, в котором находится резиденция бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева”, - говорится в сообщении.

Замглавы МВД Курсан Асанов заявил, что власти приняли это решение для снижения уровня конфронтации: "Мы надеемся, что сторонники Атамбаева выполнят свои обещания и отпустят удерживаемых сотрудников спецназа”.

Как отмечается, ночью Атамбаев ночью выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель". Он призвал власти страны отказаться от силового сценария, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди.

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Как сообщалось ранее, в резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева после двух попыток штурма остаются шесть бойцов сил спецназначения.

По словам депутата Асель Кодурановой, местные жители готовы отпустить правоохранителей, однако категорически отказываются это сделать до выполнения своих требований. В частности, они требуют заново подключить электричество в селе Кой-Таш, а также восстановить телефонную связь и интернет, которые были отключены перед штурмом дома Атамбаева.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Спецназ, Штурм.
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