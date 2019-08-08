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Атамбаева задержали и вывезли под конвоем

Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:Правоохранители все же смогли задержать Алзамбека Атамбаева после нескольких штурмов.

Правоохранители Кыргызстана в четверг задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает Kloop со ссылкой на журналистов Махинур Ниязову и Каната Каниметова, находящиеся в резиденции Атамбаева.

"Атамбаева только что вывезли (из резидениции — ред.) в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что на блокпостах происходят стычки между сторонниками экс-президента и силовиками, конвой не смог проехать в сторону Бишкека.

Сторонники экс-президента Кыргызстана отпустили пленных спецназовцев

Поэтому автомобили развернулись и вернулись в резиденцию. Возможно, его решили вывезти по объездной дороге.

Как сообщалось ранее, в операции по задержанию екс-президента Кыргызстана принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ей руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Задержание.
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