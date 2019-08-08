Сторонники экс-президента Кыргызстана отпустили пленных спецназовцев

Новости мира:Сторонники бывшего президента Кыргызстана отпустили захваченных ранее шесть бойцов спецназа.

Захваченные сторонниками бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева при попытке его задержания шесть бойцов спецназа освобождены.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Шесть спецназовцев, находившиеся в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше со вчерашнего вечера, отппущены", - говорится в сообщении.

По словам заместителя лидера СДПК Фарида Ниязова, их увезли представители Госкомитета национальной безопасности.

Тем временем, по информации СМИ, в сторону села Кой-Таш движется большое число сотрудников силовых органов, среди которых и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

В МВД эту информацию пока не комментируют.

Как сообщалось, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в село Кой-Таш прибыли бойцы спецназа, чтобы его задержать. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление, захватив при этом шестерых спецназовцев. В обмен на их освобождение сторонники Атамбаева требовали восстановить электроснабжение и связь в селе.

В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находится 31 человек, 11 из них - в медицинских учреждениях силовых структур.

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, ему сделали две операции, еще один пострадавший находится в реанимации.

Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не явился. Бывший президент проходит свидетелем по делам об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции.

Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента.