Сторонники экс-президента Кыргызстана отпустили пленных спецназовцев

Захваченные сторонниками бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева при попытке его задержания шесть бойцов спецназа освобождены.
Об этом сообщает Радио Азаттык.
"Шесть спецназовцев, находившиеся в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше со вчерашнего вечера, отппущены", - говорится в сообщении.
По словам заместителя лидера СДПК Фарида Ниязова, их увезли представители Госкомитета национальной безопасности.
Тем временем, по информации СМИ, в сторону села Кой-Таш движется большое число сотрудников силовых органов, среди которых и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
В МВД эту информацию пока не комментируют.
Как сообщалось, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в село Кой-Таш прибыли бойцы спецназа, чтобы его задержать. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление, захватив при этом шестерых спецназовцев. В обмен на их освобождение сторонники Атамбаева требовали восстановить электроснабжение и связь в селе.
В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находится 31 человек, 11 из них - в медицинских учреждениях силовых структур.
Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, ему сделали две операции, еще один пострадавший находится в реанимации.
Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в Следственную службу МВД, но не явился. Бывший президент проходит свидетелем по делам об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции.
Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента.