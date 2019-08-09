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Пхеньян осудил Южную Корею за наращивание вооружения

Пхеньян осудил Южную Корею за наращивание вооружения
06:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:КНДР пригрозила Южной Кореи контрмерами из-за эскалации напряженности на Корейском полуострове.

КНДР осудила Южную Корею за проведение совместных военных учений с США и наращивание вооружений, а также предупредил, что Сеул "дорого заплатит" за это.

"Совместные военные учения, проводимые южнокорейскими властями с внешними силами век за веком, являются первопричиной эскалации напряженности на Корейском полуострове и блокирования развития межкорейских отношений", - следует из открытого письма Комитета КНДР по делам мирного объединения Родины, которое цитирует ЦТАК.

Согласно ему, Север и Юг в своей "Пханмуджомской декларации" о мире договорились прекратить все враждебные акты в отношении друг друга.

"Но власти Южной Кореи, болтая, что "есть метод не оглашать учения" и "с точки зрения стратегического понимания не будем излишне рекламировать объединенные учения", закрытым путем систематически и непрерывно проводят военные учения с внешними силами для нападения на Север", - говорится в сообщении.

Комитет также обвинил Южную Корею в" безумном наращивании вооружений против соотечественников", сославшись на развертывание истребителей-невидимок F-35A американского производства, а также ежегодное увеличение военного бюджета.

"Южнокорейские власти, которые были нелояльны к соотечественникам и подстрекали США к действиям по вторжению в КНДР, никогда не смогут уйти от ответственности за принуждение КНДР принять контрмеры для устранения потенциальных и прямых угроз своей безопасности и дорого заплатят за это", - говорится в заявлении.

США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии

В понедельник Вашингтон и Сеул начали серию военных учений, несмотря на требования Пхеньяна об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.

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США, Южная Корея, КНДР, Сеул, Пхеньян, Эскалация.
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