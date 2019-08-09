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На юго-востоке Китая объявлен наивысший уровень опасности

На юго-востоке Китая объявлен наивысший уровень опасности
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Из-за тайфуна в Китае объявлен красный уровень опасности-наивысший.

В связи с приближением к материковой части Китая тайфуна "Лекима" в юго-восточной китайской провинции Чжэцзян объявлен красный - наивысший - уровень опасности.

По сообщениям китайских метеорологов, как ожидается, тайфун достигнет материка в субботу и будет самым мощным с 2014 года. Они предупредили, что уровень осадков по всему восточному Китаю может в пятницу-субботу достигнуть 250-320 мм.

Более 300 рейсов из Чжэцзяна на остров Тайвань и обратно были отменены, круизным лайнерам рекомендовано воздержаться от прибытия в шанхайский порт на реке Янцзы.

Сильный дождь и шквалистый ветер могут обрушиться на Шанхай, который расположен на территории Чжэцзяна, в пятницу и будут продолжаться до воскресенья, 16 тыс. жителей пригородов мегаполиса будут эвакуированы, сообщает официальная англоязычная газета Shanghai Daily.

В Китайской провинции Хубэй из-за наводнения погибло 13 человек

Приостановлена продажа билетов на некоторые поезда, отправляющиеся из Шанхая, будут отменены некоторые поезда из Пекина в восточные районы страны.

На Тайване, который раньше Чжэцзяна встает на пути тайфуна, в пятницу уже отменены авиарейсы и объявил о закрытии рынков, школ и ряда других общественных мест, приостановлено движение на скоростной железнодорожной магистрали.

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Китай, Пекин, Тайфун, Янцзы, Чжэцзян.
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