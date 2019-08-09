Япония "присоединила" к себе Курилы

Новости мира:На сайте Олимпийского комитета опубликували карту Японии на которой Курилы изображены как ее территория.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы), которые контролирует РФ, изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года, пишет УНН.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония много лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между двумя странами.

Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

Токио всегда болезненно реагирует на действия Москвы в отношении Курил. Так, недавно Япония выразила протесты России из-за учебных стрельб в районе Кунашира и визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп.

В ответ российский МИД вызвал для объяснений японского посла Тоёхиса Кодзуки и вручил ему ноту протеста из-за японцев, участвующих в программе безвизовых обменов с населением Курил.

Стоит напомнить, что организаторы саммита G20 также обозначили Курилы в составе Японии.

Ранее Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 подтвердил намерение Токио в дальнейшем продвигать переговоры по вопросу заключения мирного договора, продолжаются с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков весной объяснял, что речь не идет о том, передавать или не передавать Курилы Японии, а целью переговоров является заключение мирного договора. Путин позже заявлял об отсутствии планов “спускать российский флаг” на Курилах. По словам Путина, Россия намерена реализовать ряд программ по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.