Пакистан прекращает культурный обмен с Индией

Новости мира:Советник премьер-министра по информации и телевидению Фирдус Ашик Аван, считает что контент из Индии содержит пропаганду.

Власти Пакистана после обострения ситуации вокруг Кашмира решили прекратить культурный обмен с Индией. Об этом заявила в пятницу советник пакистанского премьер-министра по информации и телевещанию Фирдус Ашик Аван, пишет УНН со ссылкой на местное издание ParkTribune.

“Мы прекратили использование всех видов (развлекательного) контента из Индии”, — цитирует советника газета. По словам Аван, индийские материалы содержат пропаганду, которая воздействует на молодежь Пакистана.

Ранее Исламабад запретил показ индийских фильмов в кинотеатрах страны из-за эскалации конфликта между двумя странами.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Стоит напомнить, что Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели ликвидировать штат Джамму и Кашмир.