Протесты в Индии закончились массовыми арестами

Новости мира:Акции протеста начались в Индии после отмены независимости Кашмира.

Власти Индии задержали более 500 человек, включая представителей местных партий, на территории ликвидированного штата Джамму и Кашмир, пишет УНН.

“Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кашмире более 500 человек, среди них — политические лидеры и активисты. Большинство жителей остаются дома из-за усиленных мер безопасности, — говорится в сообщении. — В целом ситуация в регионе остается спокойной, индийское правительство принимает меры для поддержания порядка”.

Ранее агентство ANI сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг выступит с обращением к нации в связи с ситуацией в бывшем штате Джамму и Кашмир.

7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии после того, как в Нью-Дели объявили об упразднении штата. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.

Напоминаем, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус региона.

Как сообщалось ранее, правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.