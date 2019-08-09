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Суд в Киргизии наложил арест на имущество экс-президента

Суд в Киргизии наложил арест на имущество экс-президента
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Киргизии арестовали имущество Атамбаева и телеканал "Апрель-ТВ".

Суд в Киргизии наложил арест на имущество экс-президента Алмазбека Атамбаева, арестован телеканал "Апрель", сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"В рамках досудебного производства по решению суда наложен арест на имущество Атамбаева. Решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум" и телевидения "Апрель ТВ", - заявил представитель МВД.

В МВД отметили, что в рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева.

"Форум" - офисное здание в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".

Ранее в пятницу на допрос в МВД Киргизии в качестве свидетелей были вызваны депутаты парламентской фракции СДПК Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, а также бывший депутат парламента республики Равшан Жээнбеков.

Член политсовета СДПК Фарид Ниязов в четверг был задержан по уголовному делу о захвате заложников в доме Атамбаева в селе Кой-Таш. Вместе с ним также был задержан начальник Народного штаба Кыяс Смалиев. Другой член СДПК Кундуз Жолдубаева, которую допросили два раза в течение суток, проходит по данному делу в качестве свидетеля. Все вышеперечисленные сторонники Атамбаева входят в созданный в конце июня в его поддержку Народный штаб.

В МВД для допроса также был вызван сын экс-президента Киргизии Сейитбек Атамбаев.

Ситуация в Киргизии была дестабилизирована 7 августа, когда в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. В итоге ранения и травмы получили 79 человек, один спецназовец скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились в четверг в результате новой попытки спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали около 100 человек.

Вместе с тем в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона сторонников Атамбаева, прибывших на центральную площадь Бишкека и к зданию парламента Киргизии. Около 1,5 тыс. митингующих были вытеснены из центра киргизской столицы сотрудниками МВД с использованием свето-шумовых гранат и слезоточивого газа.

В ночь на пятницу в Бишкеке задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

Всего, по данным Минздрава Киргизии, в столкновениях в киргизской столице и ее пригородах 7-8 августа пострадали 132 человека, 20 человек остаются в больнице.

СМИ выяснили, куда был доставлен задержанный Атамбаев

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

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Киргизия, Алмазбек Атамбаев, Апрель-ТВ.
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