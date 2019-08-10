В Мьянме возросло число погибших от оползня до 22 человек

Новости мира:Оползень в Мьянме забрал жизни у 22 человек.

Общее количество погибших в результате масштабного оползня на юге Мьянмы достигло 22 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные пожарной службы Мьянмы.

“Около 40 раненых были спасены и доставлены в больницы. Спасательная операция на месте инцидента продолжается”, - рассказал Xinhua представитель службы.

По словам Дау Хаинг Хаинг Леха, члена парламента Мьянмы от штата Мон, в котором случилась трагедия, под слоем грунта был обнаружен автобус, но количество его пассажиров и их состояние остаются пока неизвестными.

Синьхуа напоминает, что в городе Паунг результате мощных ливней обвалился кусок горы, похоронив под собой людей. Ливни также вызвали наводнения и закрытия учебных заведений в других регионах штата Мон.