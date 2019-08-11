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Столкновения протестующих с полицией в Гонконге: в ход пошел слезоточивый газ

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге: в ход пошел слезоточивый газ
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге снова столкновения протестующих с полицией, применен слезоточивый газ.

В Гонконге в воскресенье, 11 августа, проходят новые антиправительственные акции протеста с участием нескольких тысяч людей.

Об этом информирует агентство ANI.

"Жесткие столкновения произошли между полицией и продемократическими демонстрантами в воскресенье после того, как тысячи людей вышли на протестный марш ", - говорится в сообщении.

Столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ. Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и полицией.

 

Как известно, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации. Они вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китая. По данным организаторов, в акциях приняли участие более миллиона человек.

15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок. Однако протесты не прекратились - митингующие требуют окончательного отказа от этого законопроекта, отставки Лам и расследование действий полиции во время демонстраций.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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