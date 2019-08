Столкновения протестующих с полицией в Гонконге: в ход пошел слезоточивый газ

В Гонконге в воскресенье, 11 августа, проходят новые антиправительственные акции протеста с участием нескольких тысяч людей.

Об этом информирует агентство ANI.

"Жесткие столкновения произошли между полицией и продемократическими демонстрантами в воскресенье после того, как тысячи людей вышли на протестный марш ", - говорится в сообщении.

Столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ. Таким образом, еще один день антиправительственных протестов в Гонконге перерос в столкновения между манифестантами и полицией.

Как известно, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации. Они вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китая. По данным организаторов, в акциях приняли участие более миллиона человек.

The @hkpoliceforce just fired tear gas rounds directly at press, residents, shoppers, and children, who were gathered on this bridge next to Sham Shui Po police station. There were NO protestors here, they are all on the road below. There was a 5 year old stood right next to me. pic.twitter.com/b4PTFkIlzj

— Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) August 11, 2019