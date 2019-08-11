Количество жертв наводнений в Индии перевалило за сотню

Новости мира:От наводнений в Индии погибло уже более 100 человек.

Число погибших в результате оползней и наводнений в Индии, которые были вызваны сильными ливнями, достигло 114 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Сильные муссонные дожди убили по крайней мере 114 человек в Индии на этой неделе, вызывая разрушительные оползни и наводнения в некоторых частях страны", - говорится в сообщении.

В южном индийском штате Керала жертвами стихии стали 57 человек. Более 165 тыс. жителей штата были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в специальных лагерях. Более 200 домов были разрушены в результате наводнений и оползней.

В соседнем штате Карнатака в результате наводнения погибли 30 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. Из штата были эвакуированы более 30 тыс. жителей.

Непогода также затронула западный штат Махараштра, где погибли по меньшей мере 27 человек и более 200 тысяч были эвакуированы.