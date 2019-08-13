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Протесты в Гонконге: аэропорт открылся, но меняет расписание

Протесты в Гонконге: аэропорт открылся, но меняет расписание
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Возобновивший работу после акций протеста аэропорт Гонконга сменил расписание.

Международный аэропорт Гонконга изменит расписание рейсов во вторник после восстановления авиасообщения, сообщается на сайте воздушной гавани.

Из-за беспорядков и присутствия в терминалах аэропорта участников протестных выступлений отменены более 200 рейсов.

В понедельник администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы в связи с массовыми акциями протеста на его территории. Демонстрации в аэропорту продолжались четыре дня, по сообщению представителя местной полиции в понедельник число протестующих достигло 5 тыс. человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что "противозаконные действия под видом борьбы за свободы" разрушает принцип верховенства закона. По ее словам, для восстановления нормальной деятельности в городе, который является одним из крупнейших в Азии финансовых центров, потребуется длительное время.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Протестующие в Гонконге блокировали аэропорт: руководство планирует возобновить

"Радикально настроенные протестующие не раз использовали особо опасные способы для нападения на полицейских, что уже является серьезным преступлением, а также имеет первые признаки терроризма", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Китай, Аэропорт, Гонконг, Авиасообщение.
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