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Протестующие в Гонконге блокировали аэропорт: руководство планирует возобновить работу во вторник

Протестующие в Гонконге блокировали аэропорт: руководство планирует возобновить работу во вторник
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Международный аэропорт Гонконга планирует возобновить работу утром во вторник.

Международный аэропорт Гонконга полностью возобновит отправку и прием авиарейсов во вторник в 06:00 по местному времени, сообщает агентство Associated Press.

Руководство воздушной гавани рекомендовало всем пассажирам, ожидающим своих рейсов, пока покинуть здание аэропорта ради их собственной безопасности.

Между тем, по сообщениям ряда СМИ, ситуация в аэропорту постепенно приходит в норму. Большинство протестующих покинули здание, на месте остаются несколько сотен участников протестов.

Несмотря на то, что в залах по-прежнему людно, сотрудники аэропорта приступили к уборке помещения. Они собирают мусор и жестяные банки, а также убирают листовки и постеры со стен, стирают граффити.

Все магазины на территории аэропорта остаются закрытыми. Однако внутри аэропорта, например, работает ресторан быстрого питания McDonald's, где скопились очереди из желающих перекусить, зарядить телефоны и передохнуть.

Ранее в понедельник сообщалось, что администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы. На такой шаг руководство пошло из-за того, что протестующие уже четвертые сутки подряд проводят акции протеста. Изначально руководство аэропорта собиралось обойтись вводом ограничений на вход в терминалы.

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге: в ход пошел слезоточивый газ

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Аэропорт, Протесты, Гонконг.
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