Протестующие в Гонконге блокировали аэропорт: руководство планирует возобновить работу во вторник

Международный аэропорт Гонконга полностью возобновит отправку и прием авиарейсов во вторник в 06:00 по местному времени, сообщает агентство Associated Press.

Руководство воздушной гавани рекомендовало всем пассажирам, ожидающим своих рейсов, пока покинуть здание аэропорта ради их собственной безопасности.

Между тем, по сообщениям ряда СМИ, ситуация в аэропорту постепенно приходит в норму. Большинство протестующих покинули здание, на месте остаются несколько сотен участников протестов.

Несмотря на то, что в залах по-прежнему людно, сотрудники аэропорта приступили к уборке помещения. Они собирают мусор и жестяные банки, а также убирают листовки и постеры со стен, стирают граффити.

Can you hear the people sing? ICYMI protestors at #HongKong airport singing Les Mis. #China banned track from streaming services in #PRC! #HongKongProtests pic.twitter.com/j6V5anjqMz

— Jon Williams (@WilliamsJon) August 12, 2019