Протестующие в Гонконге блокировали аэропорт: руководство планирует возобновить работу во вторник

Новости мира:Международный аэропорт Гонконга планирует возобновить работу утром во вторник.

Международный аэропорт Гонконга полностью возобновит отправку и прием авиарейсов во вторник в 06:00 по местному времени, сообщает агентство Associated Press.

Руководство воздушной гавани рекомендовало всем пассажирам, ожидающим своих рейсов, пока покинуть здание аэропорта ради их собственной безопасности.

Между тем, по сообщениям ряда СМИ, ситуация в аэропорту постепенно приходит в норму. Большинство протестующих покинули здание, на месте остаются несколько сотен участников протестов.

Несмотря на то, что в залах по-прежнему людно, сотрудники аэропорта приступили к уборке помещения. Они собирают мусор и жестяные банки, а также убирают листовки и постеры со стен, стирают граффити.

Can you hear the people sing? ICYMI protestors at #HongKong airport singing Les Mis. #China banned track from streaming services in #PRC! #HongKongProtests pic.twitter.com/j6V5anjqMz — Jon Williams (@WilliamsJon) August 12, 2019

Все магазины на территории аэропорта остаются закрытыми. Однако внутри аэропорта, например, работает ресторан быстрого питания McDonald's, где скопились очереди из желающих перекусить, зарядить телефоны и передохнуть.

Ранее в понедельник сообщалось, что администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы. На такой шаг руководство пошло из-за того, что протестующие уже четвертые сутки подряд проводят акции протеста. Изначально руководство аэропорта собиралось обойтись вводом ограничений на вход в терминалы.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.