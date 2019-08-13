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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против учасников протеста

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против учасников протеста
21:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Полиция предприняла попытку выдворить группу участников протестов из здания воздушной гавани, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить.

Полицейские применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов в Международном аэропорте Гонконга, сообщают западные СМИ.

По их информации, с помощью перцовых баллончиков полиция разгоняла протестующих, которые участвовали в столкновениях с силами правопорядка.

Полиция предприняла попытку выдворить группу участников протестов из здания воздушной гавани, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту в настоящее время "царит хаос". Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Во вторник сообщалось, что администрация аэропорта Гонконга вновь приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста. На такой же шаг руководство воздушной гавани пошло и в понедельник.

Протесты в Гонконге: аэропорт открылся, но меняет расписание

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Протест, Аэропорт, Полиция, Гонконг.
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