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Аэропорт Гонконга восстановил работу после ночных протестов

Аэропорт Гонконга восстановил работу после ночных протестов
08:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сейчас терминалы работают в нормальном режиме, уборщики наводят порядки после ночного бунта.

Международный аэропорт китайского Гонконга возобновил отправку рейсов после того, как более 300 из них были отменены из-за беспорядков ночью, сообщают СМИ с места событий.

На стойках регистрации пассажиров идет нормальная работа. Уборщики наводят порядок в терминале вылета, устраняя последствия ночных столкновений протестующих с полицией: вытирают пятна крови и сметают различного рода обломки.

В то же время, около 30 участников протестов продолжают находиться в терминале.

Как сообщалось, суд Гонконга выдал властям аэропорта ордер, который дает им право на выдворение из терминалов участников протестов, которые блокировали работу международной воздушной гавани.

В ночь на среду демонстранты повторно оккупировали зал отлета международного аэропорта Гонконга, более 300 вылетов были отменены.

Власти Гонконга осудили насильственные действия протестующих в международном аэропорту.

"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против учасников протеста

Администрация информировала, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения.

В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".

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Китай, Аэропорт, Протесты, Гонконг.
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