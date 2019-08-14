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В Джамму и Кашмире обещают облегчить комендантский час

В Джамму и Кашмире обещают облегчить комендантский час
11:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:"Облегчение" наступит после Дня независимости Индии, но это не касается интернета и телефонной связи.

Власти отменят часть ограничений на перемещения в индийском штате Джамму и Кашмир после Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на губернатора региона Сатью Пала Малика.

В то же время он отметил, что интернет и телефонные линии пока что останутся заблокированными.

"Мы не хотим давать этот инструмент в руки врагу, пока ситуация не нормализуется", - пояснил губернатор.

Он заверил, что через 7-10 дней обстановка должна стабилизироваться, и тогда власти начнут постепенно восстанавливать доступ населения к линиям связи.

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Как сообщалось ранее, 4 августа Индия ввела комендантский час в Джамму и Кашмире, а также заблокировала доступ к интернету и телефонной связи. Затем индийские власти отменили особый статус штата и ввели на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Десятки тысяч военных были направлены в административный центр штата город Сринагар и другие населенные пункты.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в минувший четверг, что переподчинение штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

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Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Индия, Комендантский час, Джамму, Кашмир, Сринагар.
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