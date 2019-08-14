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Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек

Тайфун "Лекима" повлиял на жизни 13 миллионов человек
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Тайфун "Лекима" повлиял на жизнь около 12,88 миллиона человек из девяти китайских провинций.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая.

"Тайфун "Лекима"повлиял на жизнь около 12,88 миллиона человек из девяти китайских провинций", - говорится в сообщении.

По данным министерства, около двух миллионов человек были переселены в результате стихийного бедствия.

В ведомстве также сообщили о 13 тыс. разрушенных и 119 тыс. поврежденных домов.

Тайфун также уничтожил 996 тыс. гектаров урожая.

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Отмечается, что Тайфун "Лекима" стал в Китае уже девятым и самым сильным в этом году.

Как сообщалось, в результате тайфуна "Лекима", обрушившегося на Китай, погибло 44 человека.

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Тайфун, Бедствие, Тайфун Лекима.
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