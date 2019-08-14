В Японии из-за тайфуна "Кроса" отменили 259 авиарейсов

Новости мира:Порывы ветра тайфуна "Кроса" достигают 100 км/ч., отменены 259 авиарейсов, а также множество железнодорожных рейсов.

Японские авиакомпании были вынуждены отменить не менее 259 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Кроса", передает в среду агентство Bloomberg.

Так, изменения в графике затронули 105 внутренних рейсов компании All Nippon Airways и 154 рейса Japan Airlines Corporation. Также, по данным Bloomberg, руководство All Nippon Airways рассматривает возможность отмены и части зарубежных рейсов.

Japan Air Commuter Co. тоже отменил некоторые рейсы.

Кроме этого, компания West Japan Railway Co. объявила об остановке движения синкансэнов - скоростных поездов - на участке от Осаки до станции Кокура (префектура Фукуока, север острова Кюсю) по соображениям безопасности.

В свою очередь в Kyushu Railway Co. пообещали с четверга сократить количество железнодорожных рейсов, а в Shikoku Railway Co. - отменить всех их на четверг.

По данным Японского метеорологического агентства, сейчас порывы ветра тайфуна "Кроса" достигают 100 км/ч. Ожидается, что уже в четверг тайфун принесет дожди в Японию, так, в районе острова Сикоку может выпасть до 100 см осадков.

В ряде районов Японии власти предупредили об угрозе наводнений. У Сикоку ожидают волны до 10 м, а в регионах Кюсю, Токай (префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ на острове Хонсю) и Кинки (Вакаяма, Киото, Миэ, Нара, Осака, Сига и Хёго на острове Хонсю.) - до 9 м.