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В аэропорту Гонконга продолжаются протесты

В аэропорту Гонконга продолжаются протесты
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Аэропорт работает в режиме ликвидации последствий произошедших ранее сбоев: изменение расписания/перенос рейсов.

Акции протеста продолжаются в международном аэропорту Гонконга, пассажирам рекомендовано заранее проверять информацию о рейсах на сайте. 

"КНР, Гонконг - дальнейшие акции протеста. Аэропорт (HKG) работает в режиме ликвидации последствий произошедших ранее сбоев: изменение расписания/перенос рейсов", - сообщает в Твиттере ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

По информации генконсульства России, 14 августа авиационные власти КНР заявили о возобновлении работы аэропорта Гонконга. Пассажирам рекомендовали заранее проверять информацию о рейсах на сайте аэропорта, а также связываться с авиакомпаниями.

Во вторник в аэропорту Гонконга были отменены все рейсы из-за непрекращающихся акций протеста. Пассажиров призвали как можно скорее покинуть здания терминалов.

Аэропорт Гонконга восстановил работу после ночных протестов

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Япония, Аэропорт, Протесты, Гонконг, ДСКЦ.
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