Президент Южной Кореи призвал к возобновлению переговоров между США и КНДР

Новости мира:Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призывает к скорейшему возобновлению переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в своем выступлении по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от колониального господства Японии призвал к скорейшему возобновлению переговоров о денуклеаризации на рабочем уровне.

"Сейчас настало время как для двух Корей, так и для Соединенных Штатов сосредоточиться на скорейшем возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном", - заявил Мун Чжэ Ин.

Он предположил, что третий саммит, который, возможно, пройдет после встреч на рабочем уровне станет "самым важным этапом во всем процессе достижения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове".

"Даже если есть причина для недовольства, она не должна затруднять диалог или возводить барьеры. Если есть недовольство, его следует обозначить и обсудить за столом переговоров", - добавил президент Южной Кореи.

По его словам, когда препятствия будут преодолены, денуклеаризация Корейского полуострова приблизится, и межкорейские отношения достигнут значительных успехов.

"Если объединить возможности двух Корей, даже при сохранении их соответствующих политических систем, то можно будет создать единый рынок в 80 млн человек. После объединения Корейского полуострова ожидается, что он станет одной из шести крупнейших экономик мира", - добавил Мун Чжэ Ин.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки" также коснулся перспектив диалога с Севером, выразив надежду, что переговоры на рабочем уровне "скоро возобновятся".

"У нас не было действительно никаких предметных переговоров на рабочем уровне с Северной Кореей с тех пор, как президент встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями",- сказал он.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации во время встречи 30 июня на межкорейской границе.