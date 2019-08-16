КНДР вновь провела запуск ракет

Новости мира:Северная Корея провела очередной запуск ракет в рамках испытаний вооружения.

В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск ракет с восточного побережья страны.

Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило агентство Yonhap.

Как сообщалось, за последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.

Ранее ЕС заявил, что Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.

Как известно, Северная Корея похитила до $2 миллиардов долларов у банков и бирж криптовалют с помощью кибератак для финансирования своей программы производства ядерных ракет.