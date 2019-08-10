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Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС

Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
17:54 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:ЕС отреагировал на пятые за последние недели ракетные испытания КНДР.

Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в субботу, 10 августа.

"Запуском двух баллистических ракет малой дальности, который является уже пятым подобным испытанием за последние недели, КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", - говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций и полностью выполнять свои международные обязательства, определенные в многочисленных резолюциях Совета безопасности ООН.

"Крайне важно, чтобы КНДР предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному и безвозвратному отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавила пресс-секретарь.

ЕС твердо убежден в том, что дипломатический процесс должен продолжаться и развиваться.

"Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - говорится в заявлении.

КНДР снова провела запуск ракет

КНДР в субботу утром запустила еще две ракеты в Японское море - это уже пятые ракетные испытания Пхеньяна от 25 июля.

30 июня после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Северная Корея договорились продолжить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые зашли в тупик.

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ЕС, КНДР, Денуклеаризация.
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