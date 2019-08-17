Скачать
Суббота, 17.08.2019
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Трамп надеется, что сможет заключить соглашение по Афганистану
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Основные правила здорового питания
Основные правила здорового питания

Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру

Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Впервые за 50 лет состоялось заседание Совбеза ООН по Кашмиру.

В пятницу, 16 августа, состоялось закрытое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

Вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет, сообщает новостная служба ООН.

«Хотя встреча состоялась за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан «воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить» ситуацию, которая уже «очень напряженная и опасная», - сообщает ООН.

В организации напоминают, что заседание Совбеза созвал именно Китай, откликнувшись на просьбу Пакистана от 13 августа.

«Проблема Кашмира должна решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров», - подчеркнул китайский представитель.

В свою очередь, представительница Пакистана Малиха Лоди заявила, общаясь с прессой, что заседание «позволило услышать голоса людей из оккупированного Кашмира... на высшей дипломатической площадке мира».

«Сам факт заседания доказывает, что это международный спор», - подчеркнула она.

Лоди добавила, что Пакистан готов к мирному решению проблемы и отметила, что факт созыва заседания сводит на нет аргументы Нью-Дели относительно Кашмира как «внутреннего дела» Индии.

За несколько минут к прессе вышел и постпред Индии Саид Акбаруддин. Он в очередной раз подчеркнул, что «вопросы, относящиеся к статье 270 Конституции Индии» - целиком и полностью внутреннее дело Индии».

«Последние решения, принятые правительством Индии и нашими законодательными учреждениями, намерены обеспечить хорошее управление, социоэкономическое развитие для людей в Джамму и Кашмире», - заявил он.

Он также сообщил, что глава проблемного региона уже объявил план мероприятий, который «вернет регион к нормальному состоянию».

«Индия в дальнейшем отдана цели обеспечить, чтобы ситуация оставалась спокойной и мирной. Мы придерживаемся всех договоренностей, которые были подписаны по этому вопросу», - заверил он.

В то же время, не говоря названия страны, он выразил «особое беспокойство тем, что одно государство использует терминологию джихада против Индии и побуждает к насилию, в частности, против ее лидеров», и добавил, что все проблемы между Пакистаном и Индией должны решаться в двустороннем порядке и мирно.

Напоминаем, накануне с просьбой созвать заседание СБ ООН в отношении Кашмира выступил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

Отношения между соседними странами обострились после того, как Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами.

Отмена особого статуса, в частности, означает, что жители других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире. Кроме того, до последнего времени закон позволял занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира только жителям штата.

Правительственная партия индийского премьера Нарендры Моди настаивала, что особый статус Кашмира препятствует его интеграции в страну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Пакистан, Совбез ООН, Кашмир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы
03 Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
04 У берегов Камеруна пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа
05 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь