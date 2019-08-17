Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру

Новости мира:Впервые за 50 лет состоялось заседание Совбеза ООН по Кашмиру.

В пятницу, 16 августа, состоялось закрытое заседание Совета Безопасности ООН по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

Вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет, сообщает новостная служба ООН.

«Хотя встреча состоялась за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан «воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить» ситуацию, которая уже «очень напряженная и опасная», - сообщает ООН.

В организации напоминают, что заседание Совбеза созвал именно Китай, откликнувшись на просьбу Пакистана от 13 августа.

«Проблема Кашмира должна решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров», - подчеркнул китайский представитель.

В свою очередь, представительница Пакистана Малиха Лоди заявила, общаясь с прессой, что заседание «позволило услышать голоса людей из оккупированного Кашмира... на высшей дипломатической площадке мира».

«Сам факт заседания доказывает, что это международный спор», - подчеркнула она.

Лоди добавила, что Пакистан готов к мирному решению проблемы и отметила, что факт созыва заседания сводит на нет аргументы Нью-Дели относительно Кашмира как «внутреннего дела» Индии.

За несколько минут к прессе вышел и постпред Индии Саид Акбаруддин. Он в очередной раз подчеркнул, что «вопросы, относящиеся к статье 270 Конституции Индии» - целиком и полностью внутреннее дело Индии».

«Последние решения, принятые правительством Индии и нашими законодательными учреждениями, намерены обеспечить хорошее управление, социоэкономическое развитие для людей в Джамму и Кашмире», - заявил он.

Он также сообщил, что глава проблемного региона уже объявил план мероприятий, который «вернет регион к нормальному состоянию».

«Индия в дальнейшем отдана цели обеспечить, чтобы ситуация оставалась спокойной и мирной. Мы придерживаемся всех договоренностей, которые были подписаны по этому вопросу», - заверил он.

В то же время, не говоря названия страны, он выразил «особое беспокойство тем, что одно государство использует терминологию джихада против Индии и побуждает к насилию, в частности, против ее лидеров», и добавил, что все проблемы между Пакистаном и Индией должны решаться в двустороннем порядке и мирно.

Напоминаем, накануне с просьбой созвать заседание СБ ООН в отношении Кашмира выступил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

Отношения между соседними странами обострились после того, как Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами.

Отмена особого статуса, в частности, означает, что жители других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире. Кроме того, до последнего времени закон позволял занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира только жителям штата.

Правительственная партия индийского премьера Нарендры Моди настаивала, что особый статус Кашмира препятствует его интеграции в страну.