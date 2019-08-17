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Ситуация в Джамму и Кашмире: власти Индии частично восстановили телефонную связь

Ситуация в Джамму и Кашмире: власти Индии частично восстановили телефонную связь
18:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В штате Джамму и Кашмир частично восстановили телефонную связь.

В индийском штате Джамму и Кашмир частично восстановили телекоммуникации и связь.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на местные источники.

"Стационарные телефонные услуги были восстановлены в части штата Кашмир в субботу, хотя восстановления всех других линий связи может занять недели", -заявили индийские чиновники.

Кашмир находится под ограничением безопасности и коммуникаций в течение почти двух недель, с тех пор федеральное правительство Индии решило ограничить автономию региона с мусульманским большинством.

Ограничения относительно коммуникаций, собраний и путешествий, которые изначально были установлены во всем регионе Джамму и Кашмир, в значительной степени были облегчены в регионе Джамму, где ранее был восстановлен интернет-сервис, заявили индийские чиновники.

Как известно, 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. Одновременно было наложено ограничение на проводную и мобильную телефонную связь, интернет, а также запрещены мирные собрания.

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными".

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Кашмир - единственный штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные личности постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, которые пытаются путем насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.

В ответ индийские власти подавляет любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, преимущественно мирных жителей. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводил к войнам между Пакистаном и Индией.

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Индия, Пакистан, Джамму, Кашмир.
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