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Тысячи людей в Гонкноге вышли на митинг в поддержку полиции

Тысячи людей в Гонкноге вышли на митинг в поддержку полиции
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Гонконге провели масштабную акцию в поддержку полиции.

В акции в поддержку правоохранителей, которая состоялась в Гонконге в субботу, приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.

Об этом сообщает HKFP.

"Тысячи демонстрантов собрались в парке Тамар, демонстрируя поддержку действиям полиции Гонконга", - говорится в сообщении.

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик с кадрами нападения на работников правоохранительных органов, а также задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге на протяжении последних месяцев.

В толпе митингующих развевались флаги КНР. Со сцены выступили несколько известных пропекинских деятелей Гонконга, в частности, депутаты Элизабет Кват и Старри Ли, а также бывший министр юстиции Элси Леун.

Организатором митинга выступила пропекинская Островная федерация Гонконга. В ней заявили, что к акции, которая продолжалась менее часа, присоединились 476 тысяч человек. Полиция оценила количество участников на уровне 108 тысяч человек.

В Гонконге не прекращается акция протеста

Напоминаем, посол КНР в Великобритании Лю Сяоминг заявил, что китайское правительство "не будет сидеть сложа руки и просто наблюдать" в случае обострения кризиса в Гонконге, где уже в течение двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

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Китай, Полиция, КНР, Гонконг.
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