Тысячи людей в Гонкноге вышли на митинг в поддержку полиции

В акции в поддержку правоохранителей, которая состоялась в Гонконге в субботу, приняли участие, по разным оценкам, от ста тысяч до полумиллиона человек.
Об этом сообщает HKFP.
"Тысячи демонстрантов собрались в парке Тамар, демонстрируя поддержку действиям полиции Гонконга", - говорится в сообщении.
В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик с кадрами нападения на работников правоохранительных органов, а также задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге на протяжении последних месяцев.
В толпе митингующих развевались флаги КНР. Со сцены выступили несколько известных пропекинских деятелей Гонконга, в частности, депутаты Элизабет Кват и Старри Ли, а также бывший министр юстиции Элси Леун.
Организатором митинга выступила пропекинская Островная федерация Гонконга. В ней заявили, что к акции, которая продолжалась менее часа, присоединились 476 тысяч человек. Полиция оценила количество участников на уровне 108 тысяч человек.
Напоминаем, посол КНР в Великобритании Лю Сяоминг заявил, что китайское правительство "не будет сидеть сложа руки и просто наблюдать" в случае обострения кризиса в Гонконге, где уже в течение двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.