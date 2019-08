В Гонконге не прекращается акция протеста

В Гонконге демонстранты вновь вышли на улицы на фоне критики их предыдущих действий и жестких заявлений официального Пекина.

Об этом сообщает AFP.

"Гонконгские продемократические активисты начали в субботу новые протесты на фоне большого испытания для их движения после критики действий протестующих в аэропорту Гонконга в начале этой недели и ожидания следующего шага Пекина", - говорится в сообщении.

Полиция сперва запретила субботний митинг, но отменила запрет после изменения маршрута мероприятия. Активисты объявили о двух запланированных митингах в субботу и воскресенье, как способ доказать Пекину и назначенным властями КНР лидерам города, что их движение все еще пользуется широкой общественной поддержкой, несмотря на все более жесткую тактику действий как полиции, так и демонстрантов.

Hong Kong protesters remain outside the Mong Kok Police Station, throwing eggs and aiming laser pointers at officers.

The demonstrators have been warned of unlawful assembly #香港 pic.twitter.com/ReaM5MzN5s

— Bloomberg TicToc (@tictoc) August 17, 2019