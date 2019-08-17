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В Гонконге не прекращается акция протеста

В Гонконге не прекращается акция протеста
14:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Гонконге снова проходят уличные протесты.

В Гонконге демонстранты вновь вышли на улицы на фоне критики их предыдущих действий и жестких заявлений официального Пекина.

Об этом сообщает AFP.

"Гонконгские продемократические активисты начали в субботу новые протесты на фоне большого испытания для их движения после критики действий протестующих в аэропорту Гонконга в начале этой недели и ожидания следующего шага Пекина", - говорится в сообщении.

Полиция сперва запретила субботний митинг, но отменила запрет после изменения маршрута мероприятия. Активисты объявили о двух запланированных митингах в субботу и воскресенье, как способ доказать Пекину и назначенным властями КНР лидерам города, что их движение все еще пользуется широкой общественной поддержкой, несмотря на все более жесткую тактику действий как полиции, так и демонстрантов.

В Москве начались очередные протесты

Как сообщалось, посол КНР в Великобритании Лю Сяоминг заявил, что китайское правительство "не будет сидеть сложа руки и не наблюдать" в случае обострения гонконгского кризиса. В Гонконге уже в течение двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. По данным организаторов, в них приняли участие более миллиона человек.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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