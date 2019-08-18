В КНДР осудили учения США и Южной Кореи

Новости мира:Пхеньян назвал учения США и Южной Кореи "репетицией войны".

Официальный рупор Пхеньяна осудил Вашингтон за проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на публикацию официального агентства Северной Кореи ЦТАК.

"Указано, что это является "репетицией войны" и вынуждает КНДР принять жесткие ответные меры для защиты государственного суверенитета и авторитета", - говорится в сообщении.

В статье ЦТАК говорится, что Дональд Трамп в ходе встреч с Ким Чен Ыном дал обещание прекратить совместные военные учения с Южной Кореей.

Как отмечается, в Пхеньяне подчеркивают, что совместные военные учения США и Республики Корея являются вызовом и "служат подготовкой к войне с КНДР".

"США следует запомнить навеки, что многократные предупреждения КНДР не являются пустословием", - цитирует Синьхуа публикацию.

Напоминаем, в пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет с восточного побережья страны. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.