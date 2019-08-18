Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Главные события 17 августа: Пожар в одесском отеле, ошибка в деле Грымчака и обыски в Институте рака
Главные события 17 августа: Пожар в одесском отеле, ошибка в деле Грымчака и обыски в Институте рака
Теракт в Кабуле: террорист-смертник взорвался на свадьбе
Теракт в Кабуле: террорист-смертник взорвался на свадьбе
Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник
Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник

Япония утвердила план закупок американских истребителей F-35В

Япония утвердила план закупок американских истребителей F-35В
07:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Япония закупит у США 42 истребителя-невидимки F-35В.

Министерство обороны Японии приняло решение приобрести у США 42 современнейших истребителя F-35В, оснащенных стелс-технологией.

Об этом сообщает NHK.

"Завершая процесс отбора, который стартовал в марте, министерство обороны объявило о своем решении приобрести у американской корпорации Lockheed Martin 42 истребителя F-35В. Стоимость одного такого истребителя составляет около 130 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истребители этого типа с укороченным взлетом и вертикальной посадкой обладают самыми передовыми характеристиками. В частности, они оснащены стелс-технологией.

В КНДР осудили учения США и Южной Кореи

Минобороны Японии также заявило о планах модернизировать эсминец "Идзумо" с целью превратить его в авианосец для истребителей F-35B.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Япония, Истребитель, F-35В.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
02 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Грымчак останется в СИЗО, несмотря на ошибку в постановлении суда
04 Кушайте почаще эти 7 продуктов и с вашей кожей произойдет чудо
05 Принцесса Беатрис встречалась с осужденным мужчиной: неожиданные подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС
За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС
В КНДР осудили учения США и Южной Кореи
В КНДР осудили учения США и Южной Кореи
Полиция за сутки разыскала всех пропавших детей
Полиция за сутки разыскала всех пропавших детей
Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке
Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь