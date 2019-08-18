Япония утвердила план закупок американских истребителей F-35В

Новости мира:Япония закупит у США 42 истребителя-невидимки F-35В.

Министерство обороны Японии приняло решение приобрести у США 42 современнейших истребителя F-35В, оснащенных стелс-технологией.

Об этом сообщает NHK.

"Завершая процесс отбора, который стартовал в марте, министерство обороны объявило о своем решении приобрести у американской корпорации Lockheed Martin 42 истребителя F-35В. Стоимость одного такого истребителя составляет около 130 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истребители этого типа с укороченным взлетом и вертикальной посадкой обладают самыми передовыми характеристиками. В частности, они оснащены стелс-технологией.

Минобороны Японии также заявило о планах модернизировать эсминец "Идзумо" с целью превратить его в авианосец для истребителей F-35B.