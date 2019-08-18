Казахстан всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,4

Новости мира:В Алма-Атинской области Казахстана произошло мощное землетрясение.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в Алма-Атинской области Казахстана.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“18 августа в 5:07 (по местному времени, 2:07 Киев) зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 145 км к северо-востоку от города Алма-Аты на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения — 12,8. Магнитуда — 5,4”, — сказал он.

Очаг стихии залегал на глубине 5 км. “Сведения о интенсивность (по шкале МSК-64): Жаркент — 5 баллов, город Талдыкорган — 2-3 балла, поселок Сати — 2-3 балла. По состоянию на 07:00 (4:00 Киев) сведений о пострадавших и разрушениях не поступало”, — уточнил представитель МВД.

В департаментах по ЧС Алма-Атинской области и города Жаркента созданы оперативные штабы, запущена телефонная горячая линия.