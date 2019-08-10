Россией прокатилось землетрясение на фоне сильных пожаров в лесах

У российской Камчатки произошло достаточно сильное землетрясение.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в субботу в восточных берегов российского полуострова Камчатка. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН со ссылкой на ТСС.

По данным геологической службы, эпицентр подземных толчков находился в 50 км северо-западнее поселка Усть-Камчатск (население более 4 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступало.

В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю сообщили, что в поселке ощущались подземные толчки силой до 4 баллов, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Землетрясение произошло на фоне масштабных пожаров в российской Сибири. По последним данным пожар уменьшается, но все равно ее площадь достигает нескольких миллионов га.