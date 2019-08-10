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Россией прокатилось землетрясение на фоне сильных пожаров в лесах

Россией прокатилось землетрясение на фоне сильных пожаров в лесах
09:02 Сегодня Телеграф УНН

У российской Камчатки произошло достаточно сильное землетрясение.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в субботу в восточных берегов российского полуострова Камчатка. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН со ссылкой на ТСС.

По данным геологической службы, эпицентр подземных толчков находился в 50 км северо-западнее поселка Усть-Камчатск (население более 4 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступало.

В ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю сообщили, что в поселке ощущались подземные толчки силой до 4 баллов, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

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Землетрясение произошло на фоне масштабных пожаров в российской Сибири. По последним данным пожар уменьшается, но все равно ее площадь достигает нескольких миллионов га.

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Пожар, Россия, Землетрясение, Усть-Камчатск, Втерер.
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