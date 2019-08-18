СМИ: Силовики провели массовые задержания в индийском Кашмире

Новости мира:Индийские силовики задержали в Кашмире более 4 тысячи человек.

Индийские силовики задержали не менее чем 4 тысячи человек в Кашмире из-за опасений возникновения беспорядков в регионе после того как Нью-Дели отменил 5 августа особый статус штата Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительственные источники.

"Тысячи людей были задержаны в индийском Кашмире из-за опасений беспорядков в регионе после того как Нью-Дели отменил две недели тому назад особый статус региона", - говорится в сообщении.

По словам одного из чиновников, речь идет о не менее чем 4 тысячи человек, которые были задержаны по специальному закону, дающему возможность индийским органам сажать кого угодно до двух лет без предъявления обвинений и без суда.

Он добавил, что большинство задержанных были вывезены из Кашмира в связи с переполненными тюрьмами.

Как известно, 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В то же время было наложено ограничение на проводную и мобильную телефонную связь, интернет, а также запрещены мирные собрания.

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными".

Кашмир - единственный штат Индии, который населяют преимущественно мусульмане. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся с помощью насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.

В ответ индийские власти подавляют любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, преимущественно мирных жителей. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводил к войнам между Пакистаном и Индией.