Заключенные совершили массовый побег из тюрьмы в Индонезии

Новости мира:Больше 200 заключенных бежали из тюрьмы в провинции Западный Папуа.

В Индонезии более 250 осужденных сбежали из тюрьмы в провинции Западный Папуа во время массовых протестов.

Об этом сообщает BBC.

"В результате поджога тюрьмы в городе Соронг в провинции Западный Папуа во время массовых протестов в понедельник 258 заключенных совершили побег. Сейчас вернуть удалось только 5 осужденных. Охота за беглецами продолжается", - говорится в сообщении.

Для проведения поисковой операции в регион направлены дополнительные силы индонезийских правоохранителей.

Отмечается, что к массовым беспорядкам в провинции, во время которых, среди прочего, был совершен поджог тюрьмы, привело задержание полицией папуасов в городе Сурабая, которые якобы проявили неуважение к флагу Индонезии.