Скачать
Среда, 21.08.2019
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Турчинов: Приглашение России на G7 поддержит российскую агрессию
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Украинские моряки останутся под стражей до 16 октября
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой
Google научилась отслеживать движение рук в режиме реального времени
Google может отслеживать движение рук в режиме реального времени

Китай провел масштабные военные учения с использованием дронов (видео)

Китай провел масштабные военные учения с использованием дронов (видео)
16:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Бронетехника китайской армии работала в паре с дронами-камикадзе.

Армия КНР провела широкомасштабные учения в Тибете на границе с Индией, передает CCTV.

Их особенностью стало расположение полигона (на высоте 4 500 метров) и поддержка действий бронетехники роем дронов-камикадзе. На учениях были задействованы новейшие основные боевые танки ZTZ-99A и модернизированные боевые машины пехоты ZBD-04A 76-й армейской группы.

Любопытно, что в качестве мишеней использовали списанные устаревшие танки 50-х годов Тип 59.

Ждем ответа Boston Dynamics: Китайский робот сделал сальто назад (Видео)

Наступление поддерживалось огнем 122-мм самоходных артиллерийских установок PLZ-07, являющихся дальними родственниками еще советских 2С1 "Гвоздика". Разведку целей вел легкий беспилотный летательный аппарат.

В учениях также применялись реактивные системы залпового огня, например, китайское развитие БМ-21 "Град" - гусеничный вариант 122-мм установки PR50, отличающийся от оригинала наличием двух модульных пакетов направляющих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Тибет, Военные учения, Армия, Армия КНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь