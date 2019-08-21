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Ждем ответа Boston Dynamics: Китайский робот сделал сальто назад (Видео)

Ждем ответа Boston Dynamics: Китайский робот сделал сальто назад (Видео)
02:35 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости технологии:Китайский робот делает сальто назад. Как тебе такое, Boston Dynamics?

А вы еще помните роботов от американской компании Boston Dynamics? В последнее время о них практически ничего слышно, а ведь буквально пару лет назад все мы восхищались их акробатическими трюками и шутили про восстание машин. Возможно, когда-нибудь компания нас еще удивит, ну а пока свое внимание стоит обратить на труды китайской фирмы Unitree Robotics. В мае 2019 года она показала миру четвероногого робота AlienGo, который очень похож на американского SpotMini. Оказалось, что китайская копия обладает большей гибкостью и умеет выполнять такие трюки, которые роботу-собаке от Boston Dynamics даже не снились.

Для начала стоит поговорить о SpotMini — что же он умеет? Boston Dynamics позиционирует его как робота для помощи на строительных площадках, где он действительно может пригодиться. Например, он может свободно перемещаться в помещении с лестницами, таскать на себе тяжелые мешки и даже буксировать многотонные грузовики. Также робота можно оснастить механической рукой, которая способна открывать двери и поднимать предметы.

А еще он умеет танцевать:

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У китайского робота AlienGo такой руки нет, но зато у него больше всевозможных датчиков и подвижных элементов. Благодаря всему этому, робот способен не только наклоняться вперед и назад, но и совершать наклоны и повороты туловища. Также, смотря на видеоролик, складывается ощущение, что он гораздо легче робота SpotMini. Возможно, именно благодаря этому он и может выполнять сальто и быстро вставать на ноги из лежачего положения. Да и в целом движения китайского робота выглядят более плавными, тогда как американский SpotMini движется отрывисто.

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Смотря на возможности робота AlienGo можно с уверенностью сказать, что у молодой компании Unitree Robotics есть все шансы стать популярнее основанной в 1992 году Boston Dynamics. Даже если китайские роботы не смогут и дальше удивлять новыми способностями, они могут привлечь внимание покупателей низкой стоимостью. Цена робота SpotMini от Boston Dynamics пока неизвестна, но она явно будет высокой. Компания Unitree Robotics же, в свою очередь, предлагает купить робота Laikago за 45 000 долларов. 

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Роботы, SpotMini, Boston Dynamic, AlienGo, Unitree Robotics.
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