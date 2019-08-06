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Создателей белых роботов обвинили в расизме

Создателей белых роботов обвинили в расизме
02:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки: Ученые назвали белых роботов "расистскими".

Наука бывает полезной, странной, смешной, а порой… словом, она разнообразна. В очередной раз это подтвердили ученые из новозеландской исследовательской организации Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab NZ), которые рассмотрели, как расовые предрассудки могут влиять на робототехнику. Свои выводы они представили на сайте Университета Кентербери, а краткий обзор опубликовало CNN.

По мнению авторов, сегодня белых роботов больше, чем должно быть. Вы видели их в таких фильмах, как "Я, Робот" с Уиллом Смитом и "ВАЛЛ-И" (в этом случае речь идет о роботе по имени "Ева"). Реальные примеры включают в себя таких роботов, как Honda Asimo, UBTECH Walker, робот "Атлас" от Boston Dynamics и даже Valkyrie от космического ведомства США. Все они сделаны из белого материала. А некоторые антропоморфные роботы созданы по образу и подобию белых знаменитостей, например Одри Хепберн или Скарлетт Йоханссон.

Новозеландские ученые считают, что мы воспринимаем роботов, похожих на человека, как людей, поэтому применяем к ним расовые стереотипы.

Было обнаружено, что цвета вызывают своего рода "сигналы", которые и определяют, как люди будут вести себя по отношению к роботам. В рамках проведенного эксперимента участники должны были стрелять, когда они видели объект, представляющий угрозу: при этом угроза могла быть ложной (невооруженный объект). Как оказалось, люди чаще стреляли в невооруженных черных роботов, чем в невооруженных белых.

Созданного учеными робота-таракана практически невозможно раздавить (Видео)

В рамках второго исследования команда HIT Lab NZ добавила светло-коричневых роботов, обнаружив, что по мере того, как они расширяли расовое разнообразие, стереотипы участников эксперимента исчезали. По мнению ученых, это "означает, что диверсификация роботов может привести к снижению расовой предвзятости по отношению к ним".

Примечательно, что сами исследователи, похоже, воспринимают полученные результаты вполне серьезно и советуют создавать как можно меньше белых роботов. "Удивительно видеть, как люди, которые ранее не общались с роботами, проявляют к ним расовые стереотипы", — рассказал ведущий автор работы Кристоф Бартнек (Christoph Bartneck).

"Если предположить, что роботы будут выступать в качестве учителей, друзей или опекунов, то это станет серьезной проблемой, когда все эти роли будут заняты только белыми роботами", — говорится в исследовании.

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Расизм, Роботы, HIT Lab NZ.
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