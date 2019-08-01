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Созданного учеными робота-таракана практически невозможно раздавить (Видео)

Созданного учеными робота-таракана практически невозможно раздавить (Видео)
21:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Раздавить назойливого противного таракана бывает не так-то просто.

удивительная прочность этих насекомых то и дело вдохновляет инженеров на разработку миниатюрных роботов, обладающих подобными свойствами. Некоторые концепты действительно оказываются весьма устойчивыми, однако новое устройство раздавить, похоже, невозможно в принципе. Ливэй Линь (Liwei Lin) и его коллеги из США и Китая описывают свою разработку в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Будучи размером не больше почтовой марки, робот сделан из плоского фрагмента поливинилиденфторида (PVDF) - весьма жесткого и инертного полимера с эластичным покрытием. PVDF обладает пьезоэлектрическими свойствами, меняя форму при приложении слабого тока. Поэтому подведенная к пластине пара микроэлектродов заставляет пластину сгибаться, а гибко закрепленные на ней "ножки" превращают эти движения в шаги.

В результате робот способен перемещаться исключительно быстро - на 20 длин собственного тела в секунду - и даже переносить закрепленный на нем небольшой груз размером с орех. При этом сам он весит менее 0,1 грамма и легко переносит нагрузки более 60 килограммов: раздавить его практически невозможно, в чем ученые убедились на собственном опыте.

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Пока что главной проблемой остается питание устройства. Прототип соединяется с батареей тонкими проводами, однако впоследствии авторы рассчитывают оснастить его бортовым аккумулятором и сделать по-настоящему автономным. В будущем такие микророботы смогут разведывать обстановку в труднодоступной и опасной среде.

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Робот, Видео, Таракан, Робот-таракан, Science Robotics, Ливэй Линь, PVDF.
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