В Афганистане погибло двое американских военных

Новости мира:Причину гибели военных США а также их имена пока не сообщаются.

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в минувшую среду, говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" в четверг.

Обстоятельства гибели и имена погибших военных не сообщаются.

"В соответствии с политикой Министерства обороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников", - говорится в сообщении.

По данным афганских СМИ, в 2019 году в Афганистане погибли не менее 15 военнослужащих США.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" идут "очень хорошо".