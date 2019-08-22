В Афганистане погибло двое американских военных

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в минувшую среду, говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" в четверг.
Обстоятельства гибели и имена погибших военных не сообщаются.
"В соответствии с политикой Министерства обороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников", - говорится в сообщении.
По данным афганских СМИ, в 2019 году в Афганистане погибли не менее 15 военнослужащих США.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" идут "очень хорошо".