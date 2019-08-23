США и "Талибан" возобновили переговоры

Новости мира:США и Талибан начали очередной раунд мирных переговоров.

Представители Соединенных Штатов Америки и "Талибана" возобновили мирные переговоры, целью которых является завершение 18-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным западных агентств новостей, девятый раунд мирных переговоров стартовал 22 августа в столице катара Дохе.

Член "Талибана" заявил, что американский посланник Залмай Халилзад, который ведет переговоры с представителями радикального движения от прошлого года, 21 августа встретился лицом к лицу с главным переговорщиком талибов мулла Абдул Гани Барадар, сообщает Associated Press.

Планируется, что Халилзад отправится в Кабул, чтобы "сообщить ведущим афганским лидерам о мирном соглашении, а потом доработать декларацию о прекращении войны в Афганистане", сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, близкого к переговорам.

Предыдущие раунды переговоров между США и "Талибаном" сосредоточены, в частности, на выводе американских войск, прекращении огня, дальнейших переговорах внутри Афганистана и гарантиях талибов о не поддержке террористических групп.

До сих пор "Талибан" отказывался вести переговоры с прозападным правительством в Кабуле, называя его "марионеточным".

Вашингтон заявлял, что стремится заключения мирного соглашения до 1 сентября.

Талибы сейчас контролируют или ведут вооруженную борьбу примерно на половине территории Афганистана. Это самая подконтрольная этому движению территория с 2001 года, когда международная коалиция под руководством США вытеснила эту группу от власти.