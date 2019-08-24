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В Бангладеш автобус упал с моста

В Бангладеш автобус упал с моста
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста

По меньшей мере 8 человек погибли в субботу в результате падения пассажирского автобуса с моста в центральной части Бангладеш.

Об этом сообщает Bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

"В эту субботу по меньшей мере 8 человек погибли, а еще 20 получили ранения после того, как в центральной части Бангладеш с моста упал автобус. Авария произошла в обед на междугородней автомобильной дороге", - говорится в сообщении.

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Автобус, который перевозил пассажиров, свернул с моста, врезался в ограждение и свалился в канаву. На месте погибло 6 человек, а еще 2 человека умерли в больнице. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Есть риск, по словам местной власти, что жизнь части пострадавших спасти не удастся.

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ДТП, Авария, Бангладеш, Южная Азия.
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