Филиппины всколыхнуло землетрясение

В среду, 21 августа, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 96 км на юго-восток от населенного пункта Pundaguitan в провинции Восточный Давао. Очаг землетрясения залегал на глубине 140,1 км.

Earthquake in MINDANAO, PHILIPPINES

Magnitude mb 5.0

Region MINDANAO, PHILIPPINES

Date time 2019-08-22. 21:45:08.5 UTC

Location 9.98 N ; 126.14 E

Depth 80 km

Distances 327 km N of Davao, Philippines

249 km E of Cebu City, Philippines

20 km NE of Libas, Philippines pic.twitter.com/z98sEt6dVO

— Global Earthquake Observatory (@dawwad771) August 21, 2019