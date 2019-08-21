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Саммит G7: что будут обсуждать

Саммит G7: что будут обсуждать
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Мировые лидеры на саммите G7 будут обсуждать гендерное неравенство в мире.

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 24-26 августа будут обсуждать проблематику гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседателя Совета G7 с гендерного равенства нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге.

"Более 2,5 млрд девушек и женщин во всем мире страдают из-за дискриминационных законов и недостаточности правовой защиты. Действия многих смелых девушек и женщин нарушили тишину и подчеркнули острую необходимость сильных и решительных действий. Совет призывает лидеров G7 быть такими же решительными и смелыми, как девушки и женщины ежедневно", - подчеркнули в Совете G7 по гендерному равенству.

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Среди основных рекомендаций, которые на этой неделе также будут представлены президенту Франции Эммануэлю Макрону, — прекращение насилия по гендерному признаку, обеспечение для девушек и женщин условий для получения должного образования и медицинского обслуживания, расширения их прав и возможностей, обеспечение равенства между женщинами и мужчинами в публичной деятельности.

Совет G7 по гендерному равенству был создан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2018 году во время канадского председательства в "Большой семерке".

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Сейчас Совет состоит из 35 членов, включая нобелевских лауреатов, представителей неправительственных организаций, международных организаций и частных компаний, а также чиновников, журналистов, художников.

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Все по теме:

Германия, Италия, США, Франция, Саммит, Великобритания, Япония, Канада, Права женщин, G7, Гендерное неравенство.
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