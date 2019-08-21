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Правительство закончило деятельность: президент Италии принял отставку Конте

Правительство закончило деятельность: президент Италии принял отставку Конте
02:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий.

Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.

Приняв отставку, Матарелла обратился к Конте с просьбой продолжить исполнять обязанности премьера пока не будет сформировано новое правительство.

Ожидается, что в среду и четверг Матарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии.

Ранее во вторник, выступая в сенате, Конте объявил о решении подать в отставку. "После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Он также принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.

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В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

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Италия, Джузеппе Конте, Серджо Матарелла.
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