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Джакарта тонет: Индонезия собирается перенести столицу

Джакарта тонет: Индонезия собирается перенести столицу
19:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира:Индонезия определила место для новой столицы.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах перенести столицу страны. В качестве нового места рассматривается остров Борнео, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Как отмечает издание, нынешняя столица страны — Джакарта, в которой проживает более 10 миллионов человек, – расположена на заболоченных землях. Части города тонут на 25 см в год, и почти половина из них сейчас располагается ниже уровня моря.

Сообщается, столицу планируется перенести в провинцию Восточный Калимантан – на острове Борнео. Как стало известно, новый город будет расположен на территории двух неразвитых регионов - Кутай Кертанегара и Пенаджам Пасер Утара. В то же время, новому месту для столицы еще не дали название.

Проект обойдется в 466 тыс. рупий (32,79 млрд долларов). Однако, по словам министра по вопросам планирования, только неразбериха с транспортом в Джакарте обойдется экономике в 100 тыс. рупий в год.

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В то же время, экологические группы выражают озабоченность в связи с наличием в этом районе видов, находящихся под угрозой исчезновения. Калимантан - одно из немногих мест на земле, где орангутаны живут в своей естественной среде обитания, отмечает издание.

Кроме того, как отмечается, Калимантан является горячей точкой для лесных пожаров.

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Экология, Индонезия, Джакарта, Борнео.
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