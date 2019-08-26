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"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений
Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов растений

"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений

"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений
12:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:По новым оценкам, исчезновение видов растений сегодня происходит в 350 раз быстрее, чем в прошлом.

Нам, жителям городов, это может быть незаметно, однако в последние годы разнообразие видов стремительно падает. Процесс развивается с такой скоростью, что ученые уже всерьез называют его шестым массовым вымиранием в истории жизни на Земле. Под угрозой скорого исчезновения оказалось более миллиона видов.

Международная группа ученых посчитала, что скорость вымирания растений в последнее время в 350 раз выше, чем в среднем в истории — то есть за последние 300 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

В 2011 году палеонтолог Энтони Барноски и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали статью, в которой рассказали о продолжающемся последние 500 лет шестом массовом вымирании — процессе, в результате которого три четверти видов исчезают за геологический период. Ученые сравнили среднюю скорость исчезновения видов с XVI по XXI век и сопоставили со средней скоростью этого процесса в другие периоды истории.

Причиной вымирания стала деятельность человека — люди уничтожают привычную среду обитания животных и растений, что приводит к сокращению биоразнообразия. Вероятно, на растения этот процесс оказывает большее влияние. В отличие от животных, они не могут переместиться, когда их среда обитания оказывается разрушенной.

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Исследователи проанализировали исторические данные о вымирании растений, а затем сравнили их с информацией о 300 сравнительно недавних вымираниях различных видов. В результате выяснилось, что скорость их вымирания примерно в 350 раз выше, чем в среднем за всю историю наблюдений.

Причиной вымирания стала деятельность человека — в частности, сельское хозяйство и урбанизация. При этом исследователи отмечают, что оценка не является точной, поскольку исторические данные очень фрагментарны и не могут показать точную картину.

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Исследование, Экология, Вымирание, Растения, Виды растений.
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