В Японии эвакуируют жителей из префектур Сага, Фукуока и Нагасаки

Власти Японии организовали эвакуацию 847 000 человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом сообщает JapanTimes со ссылкой на главное пожарное управление страны.
В потоках вышедших из берегов рек погибли уже три человека, был также затоплен железнодорожный вокзал города Сага.
Распоряжение об эвакуации получили жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки.
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報 最大級の警戒を
JR佐賀駅 午前７時半ごろの映像です。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_video pic.twitter.com/xIbABNRYjc
— NHKニュース (@nhk_news) August 27, 2019
Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах.
佐賀 福岡 長崎に大雨特別警報 最大級の警戒を
けさ８時すぎ、佐賀県武雄市で撮影された映像です。
撮影した女性によりますと、周囲が水につかり避難所に向かうことが出来ないため、アパートの１階に住む人は２階の部屋に避難しているということです。https://t.co/3eXL2n8OCD#nhk_video pic.twitter.com/7nCYAYFvso
— NHKニュース (@nhk_news) August 28, 2019
Сильные дожди продолжаются и на севере острова Кюсю.