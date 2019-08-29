В Японии эвакуируют жителей из префектур Сага, Фукуока и Нагасаки

Новости мира:В Японии из-за наводнений эвакуировали почти миллион человек в трех префектурах западной части страны.

Власти Японии организовали эвакуацию 847 000 человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей. Об этом сообщает JapanTimes со ссылкой на главное пожарное управление страны.

В потоках вышедших из берегов рек погибли уже три человека, был также затоплен железнодорожный вокзал города Сага.

Распоряжение об эвакуации получили жители префектур Сага, Фукуока и Нагасаки.

Под угрозой разрушения оказались свыше 355 000 зданий в 14 городах.

Сильные дожди продолжаются и на севере острова Кюсю.